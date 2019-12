Farmacisti, contabili, carpentieri: se sotto l'albero c'è un lavoro

La Spezia - E se sotto l'albero di Natale gli spezzini 'in cerca' trovassero un lavoro? Le offerte, radunate nel portale della Regione Liguria, non mancano. Edilizia Valdimagra ha bisogno di un carpentiere edile full time, a tempo determinato, nella zona di Vezzano Ligure dotato di mezzo proprio e almeno cinque anni di esperienza. C'è poi un annuncio per un farmacista da impiegare nell'angolo salute di un supermercato della grande distribuzione nello Spezzino. Si tratta di un tempo determinato part time per il quale non è richiesta – ma è naturalmente gradita – esperienza pregressa. La pratica è trattata dal Centro per l'impiego della Spezia, al pari di quella relativa a una posizione da falegname in zona Vezzano, figura che dovrà occuparsi (full time e a tempo determinato) della costruzione di mobili per ambito civile e navale, dimostrando di avere esperienza decennale nel comparto.



Si parla di full time di dodici mesi con possibilità di stabilizzazione per l'installatore di impianti elettrici civili e industriali cercato da un'azienda del settore meccanico artigiano che opera alla Spezia e dintorni. Richiesto il diploma di perito elettronico o esperienza pluriennale referenziata nel settore. E ancora, un'azienda locale del settore navale cerca un max 35enne che si destreggi tra fatture elettroniche, Entratel e F24. Lavoro full time a tempo determinato. Un negozio di abbigliamento di Brugnato ha bisogno di un'addetta alle pulizie part time, Itel Grandi Cucine di un addetto vendite nello Spezzino nonché di un tecnico manutentori di apparecchiature professionali per la ristorazione (a tempo indeterminato). Un'impresa edile di prossima costituzione vuole partire con un manovale e un muratore esperti. Completano il quadro offerte per resinatori, tubisti navali, cuochi, camerieri, autisti. Tutti i dettagli a questo link: https://flguest.regione.liguria.it/public/#/dashboard/annunci