Far ripartire il turismo, le proposte di Confartigianato

La Spezia - Confartigianato turismo La Spezia, ha riunito i rappresentanti delle oltre 700 imprese turistiche che fanno capo all’associazione di via Fontevivo per individuare le proposte utili a far ripartire un settore strategico per tutta l’economia nazionale ed in particolare per l’economia del nostro territorio; proposte che si vanno ad aggiungere alle altre iniziative intraprese dal Governo e valide per tutte le imprese.

Il direttore di Confartigianato La Spezia, Giuseppe Menchelli, ha coordinato il lavoro delle varie categorie. Dalle strutture ricettive alle guide turistiche, dai trasporti e noleggi via terra e via mare, dalle imprese dei servizi alle agenzie turistiche, dalle imprese della somministrazione alle produzioni alimentari giungono richieste necessarie per non far morire un intero settore produttivo e cercare di farlo ripartire il più velocemente possibile: la re-istituzione del Ministero del Turismo soppresso negli anni ’90 da un refendum popolare. Oggi più che mai paghiamo un errore che lascia la prima industria del paese senza una guida reale a livello nazionale; istituzione di un credito di imposta del 19% per chi effettuerà un viaggio in Italia, sia attraverso l’acquisto di un ‘pacchetto’, sia con la prenotazione diretta; credito di imposta commisurato alle perdite di ricavi 2020 rispetto agli esercizi precedenti; prevedere un soggiorno minimo per tutte le strutture ricettive gestite non in maniera professionale; abrogazione della tassa di soggiorno ed in subordine l’applicazione nei soli mesi estivi; estensione del credito di imposta per il pagamento di locazioni commerciali a tutte le categorie catastali e non solo al C1.