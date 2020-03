Fain, Royal Carribean: "Usciremo insieme dalla 'tempesta' coronavirus"

La Spezia - “Siamo una società forte e in crescita e in un settore forte e in crescita e questo è il percorso che stiamo percorrendo. Quando tutto questo sarà finalmente alle spalle saremo in grado di trarne vantaggio e di progredire rapidamente”. Così Richard Fain, ceo e presidente di Royal Carribean Cruises in un video messaggio rivolto a partner, consulenti e clienti con l'obiettivo di trasmettere fiducia e un po' di serenità in un momento di grande incertezza a causa del diffondersi del coronavirus. Dal punto di vista economico quello dei viaggi e del tempo libero è infatti uno dei settori più colpiti, con un crollo delle prenotazioni che non risparmia anche le crociere e un colosso come Royal che ogni anno porta alla Spezia circa duecentomila passeggeri.



“Questo è un momento veramente difficile – ha ammesso Fain – e lo sappiamo tutti perché lo stiamo attraversando insieme. Dopo aver letto tutte le notizie sul coronavirus è facile pensare che il mondo stia finendo ma non è così. E' naturale preoccuparsi perché siamo nel mezzo di una tempesta e quando ti ci trovi senti che non avrà fine ma come ogni tempesta peggiora prima di migliorare, e anche questa passerà”.

Fain ha poi puntualizzato: “Il virus è da prendere sul serio ma non deve causare panico, né in senso personale né per quanto riguarda il business. L'impatto non è stato carino, anzi, fa schifo ma abbiamo navigato in acque agitate come queste e abbiamo superato insieme altre tempeste”. Il riferimento è all'11 settembre, l'influenza H1N1 ed Ebola, citate dal manager che ha concluso: “La cattiva notizia è che siamo in una situazione difficile, quella buona è che si ci siamo insieme e che insieme arriveremo alla parte migliore di questa situazione”.