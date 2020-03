Ex Oto all'opera per adattare le maschere da snorkeling

La Spezia - L’Unità Sistemi di Difesa della divisione Electronics di Leonardo, con stabilimenti alla Spezia, Livorno, Pozzuoli e Brescia, ha raccolto l’iniziativa intrapresa dalla società Issinova di Brescia che, su idea del Dr. Favero, ex primario dell’Ospedale di Gardone Valtrompia, e in collaborazione con l’Ospedale di Chiari, mira a mitigare la penuria di maschere C-PAP ospedaliere per terapia sub-intensiva. L’idea di Issinova consiste nella costruzione di una maschera respiratoria d’emergenza riadattando una maschera da snorkeling già in commercio. L’idea di Issinova consiste nella costruzione di una maschera respiratoria d’emergenza riadattando una maschera da snorkeling già in commercio. La modifica richiede la costruzione di un raccordo, la cosiddetta valvola Charlotte, necessaria a far confluire l’ossigeno nella maschera che è così utilizzabile in circostanze di emergenza, come la pandemia da coronavirus in corso. Al fine di realizzare questo progetto, Sistemi Difesa ha messo a disposizione le sue due unità di stampa 3D, una a Livorno e una alla Spezia, capaci di stampare 20 Kit in tre giorni o 10 in due (le macchine lavorano H24).