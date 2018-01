Europe Direct, ancora protagonista la Provincia della Spezia

La Spezia - La Rappresentanza per l’Italia della Commissione Europea ha scelto di confermare, per il triennio 2018-2020, la Provincia della Spezia come sede del centro di informazione Europe Direct. Gli EDIC (Europe Direct Information Center) costituiscono una rete di realtà diffuse su tutto il territorio nazionale che, sulla scorta di una programmazione approvata dalla Commissione, promuovono eventi e iniziative mirati a divulgare valori e principi dell’Unione tramite la diffusione di tutte le informazioni utili a conoscere le concrete opportunità che l’Europa può mettere a disposizione di tutti i cittadini incrementando, così, il senso di appartenenza alla UE e di coesione nelle comunità locali.

La candidatura della Provincia è stata presentata in partnership con il Consorzio Universitario per la Geofisica di cui è socia al 20% delle quote consortili e che rappresenta una delle eccellenze del panorama territoriale spezzino per le sue attività di ricerca e di alta formazione nelle discipline geologiche e fisiche applicate. Questo partenariato con il Consorzio permetterà all’EDIC Provincia della Spezia di promuovere eventi informativi specifici su tematiche a carattere scientifico con particolare attenzione agli aspetti dell’ambiente, del clima e delle energie.



La scelta di confermare l’EDIC della Provincia della Spezia non era affatto scontata, infatti altre realtà italiane storicamente sede dei rispettivi EDIC non hanno ottenuto il rinnovo per il presente triennio. La nostra Provincia, forte della qualità progettuale proposta e della novità rappresentata dalla rete locale di partenariato, ha conseguito questo importante riconoscimento. Grazie alla rete di partner, il centro Europe Direct della Provincia della Spezia si avvarrà, nel prossimo triennio, dell’attiva e qualificata collaborazione da parte del Comune della Spezia, del Enterprise Europe Network della Spezia -istituito presso Unioncamere liguri-, del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, di Promostudi Polo Universitario G.Marconi, del Liceo G. Mazzini -già individuata dall’USR Liguria dal 2008 come Scuola Polo Provinciale Europa dell’Istruzione-, del Centro di Educazione per gli adulti CPIA della Spezia e, infine, del Centro Servizi per il Volontariato CSV della Spezia.



I prossimi appuntamenti di Europe Direct, tra cui hanno di recente spiccato il Caffè Europa al Camec sul tema del turismo, l’iniziativa sulla solidarietà intergenerazionale realizzata con gli alunni della scuola primaria di Piana Battolla, la pubblicazione della nuova Guida alla scelta dopo la terza media, il calendario 2018 “Disegna la tua Europa”, riprenderanno a breve con un ricco programma di iniziative, espressione dell’entusiasmo e delle capacità di tutto lo staff del nostro EDIC riconosciute anche dalla stessa Commissione Europea.