Europa park fa il bilancio mentre attende trenta Porsche da Ginevra

La Spezia - Per l'estate si attendono trenta Porsche da Ginevra nel parcheggio sotterraneo di Piazza Eruropa. I turisti lo cercano e lo prenotano, gli spezzini hanno imparato a usarlo come appoggio. Sono solo alcuni elementi legati all'Europa Park, gestito dalla Camera di commercio riviere di Liguria che questa mattina ha presentato un bilancio delle attività.

Il guadagno netto dall'utilizzo del parcheggio è di 440mila euro, dall'apertura vi hanno sostato all'incirca 186mila automobili tradotto in un passaggio di persone che supera quota 800mila.

La presentazione dei dati è avvenuta nel corso della mattinata proprio all'interno del parcheggio, in piena attività.

Il presidente Luciano Pasquale ha ripercorso brevemente le delicate vicende che hanno portato alla realizzazione del parcheggio. "E' stato fatta da parte della Camera di commercio - ha dichiarato - una scelta davvero inusuale occupandosi di un'infrastruttura come questa. E i risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. E' doveroso riconoscere l'intuizione dei miei predecessori, tra i quali Aldo Sammartano".



"Questo parcheggio - ha commentato Stefano Senese segretario generale Camera di commercio riviere di Liguria - si è perfettamente integrato con la città. Ai progettisti avevamo chiesto una struttura all'avanguardia e user friendly . Così è stata, c'è ampia possibilità sia in fatto di posteggi (263 posti auto su 7.320 metri quadri, ndr) e sistemi di sicurezza con 62 telecamere disponibili. E' dotato anche di altri servizi come l'accesso con il telepass e un'illuminazione ottimale. Sono state collocate 4 postazioni per la ricarica delle auto elettriche con possibilità di attivarne in tutto 16. Le postazioni per la ricarica sono completamente automatizzate e fruibili – tra i primi parcheggi in Italia - anche attraverso il ticket della sosta. Agli ingressi del parcheggio sono stati posizionati i totem indicatori digitali".



E’ stato acquistato un avviatore di emergenza per intervenire in caso di auto con la batteria scarica e, considerando l’alto numero di utenti stranieri che soprattutto nella bella stagione utilizza l’Europa Park, sono stati apposti cartelli indicatori in tre lingue (italiano, inglese e francese). Installato anche l’impianto di climatizzazione all’interno dei gabbiotti in vetro di accesso al park dalla piazza. Attivo il servizio di pulizia auto, a secco con prodotti ecologici, e sono presenti servizi igienici per gli utenti del parcheggio. In fase di attivazione il servizio di pagamento con carte di credito, bancomat e contactless direttamente alle colonnine d’uscita.



Spezzini e stranieri se la "giocano" in fatto di fruizione del parcheggio. "Per i mesi estivi - ha spiegato Francesco Fiorino direttore Europa Park - trenta Porsche da Ginevra sosteranno proprio in questo parcheggio, in quanto sorvegliato 24 ore al giorno e ampissimo. La scelta degli organizzatori è legata ad una visita che hanno in programma alle Cinque Terre. Il parcheggio è comunque ricercatissimo abbiamo riscontrato che in rete siamo molto ricercati: su google almeno 14mila utenti hanno cercato il nostro park nei primi tre mesi del 2018. Questa realtà può alimentare fortemente l'indotto turistico sono in corso delle collaborazioni con le strutture ricettive per integrare il pernottamento in città e la sosta".



Per Davide Mazzola amministratore unico di Europa Park un valore aggiunto sarà implementare anche le attività culturali possibili all'interno della struttura. La presentazione dei dati è stata anche occasione per la prima divulgazione del catalogo e della brochure che poi verrà distribuita nelle strutture ricettive.

All'interno del catalogo sono contenute tutte le fasi della progettazione che ricostruiscono anche la storia della città. Era presente anche Federigo Salvadori, fotografo e autore delle foto della pubblicazione.



"Sono fiero di essere stato uno dei progettisti - ha spiegato l'architetto Carlo Alberto Cozzani accompagnato da parte del suo staff - . Avevamo in mente di fare un racconto fotografico di questo grande progetto e ci siamo riusciti. Piazza Europa è uno snodo fondamentale della città e la nuova Piazza così organizzata riprende quel concetto di slancio verso il futuro che ebbe Del Piano nella realizzazione della cattedrale".



I pagamenti e i dettagli sull'abbonamento.



Le tariffe sono competitive (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, 1,50 euro all’ora; dal lunedì al sabato dalle 20 alle 8, 0,60 euro all’ora; domenica 0,60 euro all’ora) con possibilità di frazionare e pagare solo la mezz'ora di sosta.



Abbonamenti

Abbonamento mensile (valido sempre): 130 euro

Abbonamento mensile (valido dalle 18 alle 9 dal lunedì al venerdì e sempre il sabato, la domenica e nei festivi): 50 euro.