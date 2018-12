Esenzioni canone Rai, Cna spiega tempistiche e durata delle dichiazioni

La Spezia - Cna la Spezia ricorda che la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno del 2018 ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo nell’anno di presentazione. Le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2018 ed entro il 30 gennaio 2019 hanno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2019.



Le dichiarazioni di “non detenzione/non possesso” dell’apparecchio TV, che richiedono la compilazione del quadro A, vanno rinnovate ogni anno.



Per ragioni contabili è opportuno fare il rinnovo dell’esenzione entro il 31 dicembre 2018.



Le dichiarazioni sostitutive con le quali si comunica che il canone RAI è pagato su altra utenza elettrica di un familiare, quadro B, non richiedono rinnovo, e possono essere presentate in ogni momento dell’anno e hanno validità, ma non effetto, per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.



Hanno infatti efficacia dalla data di trasmissione e non evitano il prelievo per il periodo antecedente le domande stesse. Il dichiarante che ha maturato il diritto alla restituzione può presentare istanza di rimborso.



Il personale degli uffici Cna La Spezia di via padre Giuliani 6 sono a disposizioni per chiarimenti, informazioni e disbrigo pratiche, mail: info@sp.cna.it - tel 0187 598080