Esenzione canone Rai 2021: chi ha diritto all’esonero?

La Spezia - Non si segnalano novità particolari per il 2021 e l'importo dovuto resta confermato a 90 euro, ma in specifici casi è possibile fare domanda di esonero. L'esenzione dal canone di abbonamento alla TV è riconosciuta agli anziani con redditi bassi e, come ogni anno, non paga la tassa annuale chi non ha un televisore in casa. Facciamo quindi il punto sui requisiti necessari per richiedere l'esonero dal canone Rai per il 2021, con le regole per fare domanda all’Agenzia delle Entrate tramite il nostro CAF CNA LA SPEZIA:



- anziani over 75 anni: limiti di reddito e domanda non superiore a 8.000 euro;

- per coloro che non ha TV in casa;

- la seconda casa: il doppio addebito su utenza elettrica diversa da abitazione principale.



La scadenza per l'esenzione è il 31 gennaio, ma se comunichi entro il 31 dicembre eviti l'addebito di gennaio. Per chiarimenti, informazioni e invio pratica all'Ufficio delle Entrate, prendi contatto con le nostre sedi su tutto il territorio provinciali o contatta il n. tel 0187 598080.