Esenzione Tari, riapre il termine per presentare domanda

La Spezia - E' stato riaperto il termine per la presentazione delle domande per l'esenzione Tari 2020. Fino al 30 settembre i cittadini residente nel comune della Spezia, con un Isee in corso di validità inferiore o pari a 6.669.13 euro, potranno richiedere l’iscrizione in un elenco da utilizzare per l’eventuale esenzione dalla Tari, previsto nel bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 03/08/2020. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea sarà iscritto se munito di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.



Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare apposita domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente mediante i Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A. (www.speziarisorse.it/ Sportello online con PagoPA / Area Privata / ESENZIONE TARI 2020 –Accedi), a seguito dell’inserimento delle credenziali di Spezia Risorse per l’accesso ai servizi online, in caso già in uso al soggetto richiedente, o, in mancanza, a seguito di registrazione delle proprie credenziali.



Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:

- Ufficio Politiche Abitative, al seguente indirizzo email: esenzionetari2020@comune.sp.it e/o ai seguenti numeri di telefono : 0187745665, 0187745651, 0187745653, dalle ore 08,30 alle ore 10,30;

- Sportello di cittadinanza, al seguente indirizzo email: sportellocittadinanza@comune.sp.it telefono 0187745642/0187745670, dalle ore 08,30 alle ore 13,30



Solo ed esclusivamente in caso di accertata impossibilità ad accedere al servizio on line di cui sopra, sarà possibile, previo appuntamento telefonico (0187 745642 / 0187 745670), accedere al servizio citato per il tramite di operatori appositamente dedicati. L’esito della procedura sarà reso noto entro trenta giorni successivi alla chiusura del bando mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it - sezione “Notizie dal Comune” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno effettuate in merito comunicazioni individuali.