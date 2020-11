Esami da mediatori rinviati a data da destinarsi

La Spezia - La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona comunica che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione viene rinviata a data da destinarsi.

L’art. 1, comma 9, lett. z) del Dpcm ha infatti disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.

Per eventuali comunicazioni e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail albiruoli.sv@rivlig.camcom.it. Gli interessati sono invitati a presidiare con regolarità il sito Internet www.rivlig.camcom.gov.it/ per eventuali comunicazioni e aggiornamenti.