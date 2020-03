Epilazione, laser, Confartigianato ricorda l'obbligo di formazione e aggiornamento Dvr

La Spezia - Confartigianato Benessere avvisa che i centri estetici che utilizzano apparecchiature laser di classe 3b e 4 per depilazione devono avvalersi di operatori estetici che hanno ricevuto, dal costruttore o da altro ente competente, un'adeguata formazione in merito agli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d‘uso) ed a quelli ‘tecnici’ dei trattamenti stessi. Normalmente, la formazione sull’utilizzo è affidata al “costruttore”, che la organizza autonomamente. Pur non essendo previsto un programma specifico per la figura dell’operatore laser, è auspicabile che il corso organizzato dal fornitore del laser comprenda argomenti riguardanti le metodiche di trattamento, la definizione dei parametri base dell’apparecchiatura laser ed il loro significato. E’ fondamentale inoltre che vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e le relative norme di riferimento da osservare per un corretto uso dell’apparecchiatura laser e che la durata minima del corso non sia inferiore ad otto ore. L’ottenimento dell’attestato di operatore laser rilasciato dal costruttore è legato al superamento di una verifica scritta.

Confartigianato ricorda inoltre che, l'impresa se ha lavoratori dipendenti e/o equiparati e quindi applica completamente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve anche provvedere ad aggiornare la propria valutazione dei rischi con una sezione specifica in merito all'utilizzo di tali apparecchiature.



Per ulteriori informazioni e per la redazione del Dvr, Documento valutazione dei rischi è possibile contattare gli uffici di Confartigianato, tel. 0187.286632 – 0187.286655.