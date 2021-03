Ente bilaterale nazionale porti, nuovi webinar all'orizzonte

La Spezia - L’Ente Bilaterale Nazionale (EBN) Porti ha promosso e realizzato il 18 marzo scorso, con il supporto organizzativo e scientifico di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, il webinar: “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sistemi Aziendali di Qualità: il valore aggiunto per le Imprese”, rivolto alle Autorità di Sistema ed alle Imprese del settore portuale, nonché a tutte le Parti Sociali interessate di livello nazionale.

Il webinar ha ottenuto un grande riscontro di partecipazione, coinvolgendo circa 90 partecipanti. Sono stati approfonditi, sia da un punto di vista tecnico che “culturale” aspetti relativi all’implementazione dei Sistemi di Gestione Sicurezza e Qualità all’interno delle Imprese, anche in ottica di gestione integrata.

I lavori sono stati introdotti da Luigi Robba e Maurizio Colombai, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di EBN Porti.

In seguito, il programma ha previsto una prima parte di interventi tecnici, curati da: Alberto Di Martino, CEO ICB Quality; Renato Goretta, Vice Presidente Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e Presidente CdA Gesta Srl; Diego De Merich e Mauro Pellicci, Rappresentanti INAIL DiMEILA.

Una seconda parte del programma ha riguardato invece testimonianze aziendali, con interventi a cura di Francesco Parodi, H.S.S.E. Manager Terminal Contenitori Porto di Genova Spa Nicola Rambelli, Direzione Qualità, Sicurezza e Risorse Umane Sapir Spa.

Ha moderato i lavori del webinar Genziana Giacomelli, Direttore Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Nell’ottica di rafforzare e dare continuità ai risultati, EBN ha previsto un follow up di progetto, in particolare attraverso la creazione di uno spazio virtuale stabile e dedicato, dove i partecipanti possono reperire materiali di studio ed intervenire dinamicamente nel confronto con gli enti promotori.

A partire dai positivi risultati raggiunti, è prevista la realizzazione di nuovi webinar tematici, che possano andare incontro alle esigenze di Imprese, Autorità di Sistema e Parti Sociali, dando loro strumenti per affrontare e gestire le problematiche connesse allo svolgimento delle operazioni portuali.