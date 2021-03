Enogastronomia e turismo, parte la Gambero Rosso University

La Spezia - E' nata Gambero Rosso University, la prima Università Online rivolta ai settori enogastronomia, turismo, ospitalità, filiera agroalimentare. Il progetto nasce dall'unione dell'esperienza di Gambero Rosso e della tecnologia dell'Ateneo Telematico delle Camere di Commercio, l'Università Mercatorum.

La nuova piattaforma digitale creata per erogare percorsi formativi in modalità e-learning è rivolta ad aziende, professionisti e appassionati dei settori che intendano migliorare le proprie competenze avvalendosi delle migliori tecnologie della formazione a distanza e di consulenze personalizzate.

Ogni percorso formativo è sviluppato per affrontare i diversi aspetti delle professioni legate ai settori citati: sociologici, giuridici, manageriali, economici e di comunicazione. Si potranno acquisire le competenze necessarie per diventare un professionista di alto livello che saprà affrontare e guidare l’innovazione e lo sviluppo della propria attività dalla comunicazione digitale al management della sostenibilità al food tech.

Tutti i Corsi di Laurea Triennale ed i Master sono riconosciuti dal MIUR ed erogati in modalità e-learning da UniMercatorum con la partecipazione di Gambero Rosso e le aziende di settore.



I primi corsi ai quali è possibile iscriversi sono i seguenti:



#Alta Formazione



La filiera enogastronomica: dal produttore all’esportazione ALFO 095



Gestione sostenibile dell’impresa agroalimentare e vitivinicola ALFO 096



Progettazione e gestione delle attività della ristorazione ALFO 097



Strategie e gestione del Turismo enogastronomico ALFO 098



Per l'iscrizione è richiesto il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.



Ogni corso ha un costo di € 500 da versare in unica soluzione e prevede la durata di750 ore, con il riconoscimento finale di 30 CFU.





Per informazioni ed iscrizioni:



Polo Didattico La Spezia



0187 5985217



348 3785255



ecplaspezia@unipegaso.it