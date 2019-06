Enel, sindacati: "Accelerare passaggio da carbone a gas"

La Spezia - Questo pomeriggio si è svolto in Regione Liguria un incontro tra Cgil, Cisl e Uil della Liguria e della Spezia e le categorie Filctem, Flaei e Uiltec spezzine, il presidente Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone per discutere del futuro del sito di Vallegrande, che com'è noto attualmente ospita la centrale termoelettrica Enel.

"Le organizzazioni sindacali - si legge nel loro comunicato unitario - hanno messo al centro della discussione la necessità per la Liguria di investire nell’industria di qualità, di alta innovazione tecnologica e ambientalmente sostenibile. Da anni le organizzazioni sindacali che l’area della centrale deve confermare la sua vocazione industriale e che qualunque progetto di riconversione non può prescindere dal ruolo di Enel. Per il territorio è necessario accelerare il passaggio dal carbone al gas investendo nelle energie rinnovabili, liberando e bonificando le aree e favorire la reindustrializzazione delle restanti aree attirando nuovi investitori".

I sindacati "sollecitano la Regione Liguria affinchè si utilizzino le risorse dei Fondi Europei per per incentivare l’insediamento di nuove attività produttive con particolare riguardo agli investimenti capaci di generare occupazione di qualità".



"Siamo convinti - proseguono Cgil, Cisl e Uil - che il tavolo promosso dalla Regione con Enel e tutti gli attori del territorio possa svolgere un ruolo importante per condividere le strategie di sviluppo di un’area che deve diventare occasione di riscatto del territorio. È nostra intenzione, infatti, estendere il ragionamento del supporto “green” di Enel per contribuire a ridurre alcuni fattori inquinanti della realtà spezzina con interventi specifici che vanno dall'elettrificazione del porto, al sostegno della mobilità elettrica a partire dai mezzi pubblici, sino all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e residenziali. La presenza di Enel può e deve diventare il volano per migliorare la qualità della vita dei cittadini". Le organizzazioni sindacali intendono prendere parte agli incontri e porteranno il loro "contributo a tutela del lavoro e per lo sviluppo del territorio".