Emissioni odorose, le norme per i ristoranti con Confartigianato

La Spezia - L'emissione di cattivi odori è un problema sempre più sentito dai cittadini; lo testimonia il sempre crescente numero di esposti e di segnalazioni agli organi di vigilanza. La molestia olfattiva è riconosciuta come una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l’ambiente. Ma cosa significa superare la normale tollerabilità per le immissioni olfattive? Cosa devo fare un ristorante e una pizzeria se possiede un impianto con autorizzazione alle emissioni? A queste e ad altri domande si proverà a rispondere nel seminario libero e gratuito rivolto alle imprese che si svolgerà lunedì 18 Novembre 2019 alle 15 c/o Confartigianato Imprese in via Fontevivo, 19, alla Spezia.



Interverranno: Enrico Taponecco, Responsabile Ambiente e Sicurezza Confartigianato, Dott. Massimiliano Polledri, Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 La Spezia, Dott. Daniele Brogini, Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 La Spezia, Avv. Laura Niggi, Dirigente Amministrativo Comune della Spezia, Ing. Michela Cereghino, Cdr Energia Comune della Spezia. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo Sportello Ambiente e Sicurezza, tel. 0187.286632 – 371.4984585 oppure scrivere una e-mail: ambiente@confartigianato.laspezia.it