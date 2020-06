Elettricisti e idraulici, aggiornamento 'fer' on line

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia organizza giovedì 4 e venerdì 5 giugno il corso on line di aggiornamento per “Installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” (FER), che si potrà seguire comodamente da casa o dall'ufficio. Il corso valido in tutt'Italia permette ai responsabili tecnici di poter proseguire

nello svolgimento delle loro mansioni in qualità di installatori di impianti. Il corso della durata di 16 ore, sarà articolato in moduli da 8 ore ciascuno (area trasversale comune 8 ore, modulo specifico per macrotipologia termoidraulica 8 ore o modulo specifico per macrotipologia elettrico 8 ore).



Al temine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido in tutta Italia, ai sensi del D. Lgs. 28/2011. L’attestato conseguito nel corso aggiornamento FER online è valido su base nazionale come prevista al punto 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 dicembre 2016. Confartigianato Imprese La Spezia ha predisposto tutor (assistenza tecnica, live chat, telefono o e-mail) compreso nel prezzo. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato (tel. 0187286648 oppure all’indirizzo e-mail:

formazione@confartigianato.laspezia.it.