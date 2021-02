Effetto Covid, cala dell'8% il valore degli immobili

Gli aspiranti mutuatari spezzini che si sono rivolti ad un istituto di credito nel 2020 hanno chiesto, in media, 131.135 euro.

La Spezia - Qual è stato l’impatto del Covid-19 sul mercato degli immobili residenziali in Liguria? Secondo l’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it su un campione di oltre 9.300 richieste di finanziamento raccolte nella regione, nel corso del quarto trimestre 2020 il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è diminuito dell’8,2% rispetto all’anno prima, stabilizzandosi a 180.600 euro.



Gli aspiranti mutuatari spezzini che si sono rivolti ad un istituto di credito nel 2020 hanno chiesto, in media, 131.135 euro. Guardando ai dati su base provinciale, al primo posto ci sono gli aspiranti mutuatari di Savona (144.232 euro), seguiti da quelli di Imperia (131.646 euro) e della Spezia (131.135 euro). Chiudono la graduatoria della Liguria i richiedenti mutuo della provincia di Genova, che hanno presentato domanda di finanziamento per importi medi pari a 120.470 euro.