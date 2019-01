Edilizia, corso di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando il corso obbligatorio per addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, per una durata di 28 ore, con partenza il 5 febbraio 2019. Al termine del corso verranno rilasciati due attestati di frequenza, uno relativo al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e l'altro per l'utilizzo in sicurezza dei DPI anticaduta. I corsi prevedono l'obbligo di frequenza con firma di presenza: tutto il materiale necessario (dispense, penne, carta, ecc.) è distribuito a cura della Confartigianato della Spezia. Per le lezioni pratiche (ultime due giornate) è richiesto l'utilizzo dei propri DPI anticaduta (cinture/ imbragature/casco).



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione (lunedì/venerdì h: 08.00-13.00 e lunedì e mercoledì anche h: 14.30-18.00) al numero di telefono 0187.286648 oppure all'indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it.