Economia, il 2018 si è chiuso tra luci e ombre

La Spezia - Nel 2018 erano novemila gli spezzini che cercavano lavoro, su una platea potenziale di lavoratori di 94mila persone. Si è attestato al 10 per cento il tasso di disoccupazione nel corso dell'anno passato, a fronte di un tasso di occupazione del 61,1 per cento.

Sono alcuni dei numeri del rapporto 2018 sull'economia ligure di Unioncamere (clicca qui) pubblicato nelle scorse ore.



La provincia spezzina ha chiuso lo scorso anno con una popolazione di 219.556 abitanti, circa 350 in meno rispetto a quelli che erano presenti dodici mesi prima, per un calo che è in linea con l'andamento demografico del resto della regione.

Le imprese agricole attive nello Spezzino nel 2018 erano 1.224, quelle industriali 1.503 e quelle artigiane 5.200. Le nuove iscrizioni di imprese industriali sono state 50, mentre le cessazioni sono state 99. Saldo negativo anche per quelle artigiane con 366 iscrizioni e 413 saracinesche abbassate per sempre.



La situazione in Liguria

Il saldo per le imprese liguri è positivo per il 2018: le nuove attività aperte superano le chiusure 8.886 a 8.774. Ma in realtà le aziende che hanno aperto i battenti sono meno numerose rispetto al 2017 anche se hanno superato per 92 unità quelle che hanno chiuso, scese a loro volta. Il rapporto 2018 sull'economia ligure di Unioncamere mostra ancora molte difficoltà e incertezze in una regione sempre più vecchia, con una popolazione che è calata di un ulteriore 0,4% nell'ultimo anno. Le imprese attive in Liguria nel 2018 erano 136.553, lo 0,10% in meno rispetto al 2017. Gli occupati, 609 mila, sono cresciuti dell'1% rispetto al 2017. Per quanto riguarda i diversi settori, il rapporto segnala fra gli indicatori il turismo che è rimasto sostanzialmente stabile per gli arrivi, 4 milioni 761 mila, mentre sono calate del 2,4% le presenze, 15.196.370. E il movimento portuale cresciuto dell'1,1%.