Economia del mare, a Spezia pesa 700 milioni

Liguria terra di primati, dalle Bandiere blu agli stabilimenti, dalla cantieristica ai container.

La Spezia - La Liguria è prima regione italiana per contributo dell'economia del mare alla crescita del territorio (9,1% del totale imprenditoriale regionale), per numero di Bandiere blu, per quota di imprese della cantieristica sul totale della manifattura (1.5% su una media italiana dello 0.3%), nonché la terza per numero di stabilimenti balneari. E i porti liguri movimentano poco meno del 40 per cento dei container in transito negli scali nazionali. Questi sono soltanto alcuni degli eloquenti e lusinghieri dati che emergono dal rapporto strategico 'Liguria 2022', realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria, Compagnia di San Paolo, Duferco Energia, Gruppo ERG, Gruppo Spinelli, Gruppo Messina, Italiana Coke, Villa Montallegro, PSA Voltri-Pra, Ansaldo Energia, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Smart City.



Alla Spezia il valore aggiunto prodotto dalle imprese dell’Economia del Mare è di ben 700 milioni di euro. Inoltre, la provincia della Spezia e quella di Genova insieme coprono il 9 per cento della quota complessiva di export nazionale del settore cantieristico - l’Italia è il primo esportatore mondiale della cantieristica nautica con il 16.6 per cento dell’export globale. Alla realizzazione di navi da crociera, unità militari di superficie e sommergibili, navi a tecnologia duale, componentistica navale, si affianca la rilevante produzione della nautica da diporto: imbarcazioni a motore di grandi dimensioni e mega-yacht.