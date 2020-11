Ecco le torrette di Leonardo che si controllano con una console

La Spezia - Leonardo amplia la sua gamma di prodotti per la difesa navale con la nuova famiglia di torrette di piccolo calibro a controllo remoto. Completamente progettata e sviluppata da Leonardo, la linea Lionfish si compone di quattro modelli, in cui si concentrano le tecnologie più avanzate attualmente disponibili sul mercato: l’Ultralight, l’Inner Reloading e il Top di calibro di 12.7 mm, e il modello 20 di calibro 20 mm. Struttura compatta e dal peso contenuto, una soluzione adatta a essere installata a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione, sia come sistema di difesa primario che secondario. L’interfaccia uomo-macchina consente tempi ridotti per l’addestramento degli equipaggi, mentre le soluzioni architettoniche adottate garantiscono affidabilità e manutenzione semplificata.

Il controllo remoto delle torrette, che avviene tramite una consolle, e la suite di sensori elettro-ottici allo stato dell’arte di cui sono dotate consentono di individuare gli obiettivi con estrema precisione, sia di giorno che di notte. Controllo delle frontiere, interdizione del traffico marittimo, autoprotezione, contrasto a minacce di superficie compresi elicotteri e droni, sono tra gli scenari operativi in cui il sistema è pensato per essere impiegato.