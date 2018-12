Ecco dove vanno i supermagneti costruiti da ASG alla Spezia

Il sito francese per la costruzione del reattore Tokamak inizia a prendere forma.

La Spezia - E' pronto al 70 per cento Iter, il reattore sperimentale in costruzione in Francia per conto di un consorzio internazionale di cui fa parte anche l'Italia. L'anno che sta per finire ha visto un'accelerazione del cantiere e ormai quasi tutti gli edifici da realizzare sono stati impostati. Nel 2019 si assisterà quindi all'inizio della messa a punto degli impianti e dei servizi collegati al reattore Tokamak, che promette di far compiere un balzo in avanti alla scienza nella direzione della fusione nucleare.

Tra i componenti che secondo i programmi saranno installati a partire dal 2019 anche i magneti superconduttori costruiti alla Spezia da ASG Superconductors. Il primo ha lasciato la città un anno fa circa per raggiungere la Francia, dove convergeranno nei prossimi mesi anche gli strumenti di assemblaggio del Tokamak e gli schermi termici. Per vederlo in funzione si dovrà attendere probabilmente il 2025.