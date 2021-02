EGO International, quali le ultime prospettive sull’export ligure?

La Spezia - La Liguria si prepara ad esportare le sue eccellenze senza la prospettiva dei dazi, che di recente hanno rischiato di compromettere il settore agroalimentare, colpendo eccellenze locali quali l’olio DOP della Riviera e il vino DOC, che ha conquistato negli ultimi anni innumerevoli mercati stranieri.



È quanto emerge dall’analisi divulgata di recente dalla Coldiretti, in seguito ad una più che positiva conclusione dei negoziati per la Brexit: l’accordo permetterà alla Liguria di esportare i suoi prodotti senza quote e ostacoli amministrativi, così salvando ben 3,4 miliardi di euro di vendite all’estero, in particolare verso Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti.



L’export Made in Liguria è sempre stato la carta vincente di questo territorio, come confermano non solo i dati ufficiali ma anche le opinioni e le recensioni di importanti compagnie del settore, tra queste EGOInternational (qui il sito web). Player di rilievo nell’internazionalizzazione e nella consulenza alle imprese, l’azienda ha rimarcato più volte nel suo blog l’importanza di favorire l’export delle piccole e medie realtà produttive con un'accurata strategia che non può prescindere dall’analisi degli acquirenti più ricettivi dei mercati esteri.



Proprio la tendenza alla valorizzazione dei prodotti locali e la vendita all’estero, secondo le opinioni degli esperti di EGOInternational avrebbero favorito i principali comparti produttivi dei territori liguri.

L’export in Liguria fino a qualche anno superava quello nazionale dell’1,2%, con una crescita pari al +7,7% soltanto nel 2016, per passare ad un +23,1% nell’anno successivo.



Tra i mercati di sbocco, secondo le recensioni e le opinioni dell’azienda si evidenziano negli ultimi anni soprattutto i paesi dell’Unione Europea, prima fra tutti la Francia, seguita da Germania e Spagna.

I settori più coinvolti dal trend positivo sono invece stati quello chimico, dei mezzi di trasporto e metallurgico.



EGOInternational: i dati sulle esportazioni liguri e le prospettive future

La Liguria punta ad incrementare ulteriormente le sue esportazioni, ed è il momento di investire in un settore che ora, grazie alla Brexit, può decollare senza impedimenti. A dimostrare quanto le aziende del territorio credano in questo modello di business sono gli operatori impiegati nelle esportazioni, che secondo quanto riportato dalle recensioni e opinioni del team di EGO International, avrebbero superato le 5.000 unità soltanto qualche anno fa, con il maggiore coinvolgimento di province come Savona, Genova e La Spezia.



Solo in provincia di Genova si registra una cifra in crescita pari al 25% in più rispetto allo scorso anno, come fa notare anche EGO International nelle sue recensioni: secondo l’opinione dell’azienda ad incidere positivamente è stata soprattutto la buona posizione della città, che ha favorito le vendite all’estero, così come quelle verso i mercati dell’Unione Europea.



EGO International evidenzia nelle sue recensioni anche le prospettive future offerte al territorio ligure dai mercati extraeuropei, in particolare da Stati Uniti e Russia, paesi in cui già da tempo sono state migliorate le relazioni commerciali con azioni mirate da parte delle associazioni dell’imprenditoria regionale. In Europa i partner principali sembrano essere invece ancora oggi Francia e Germania, ma si sottolinea anche la cospicua presenza della Spagna, con una crescita delle importazioni pari al 30,7%.

Valorizzare potenzialità locali e aprirsi all’innovazione si conferma dunque la strada per far emergere le principali città portuali della Liguria come volano per i mercati esteri.