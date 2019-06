E' fallita la Nec, la ditta che vinse l'appalto per il cantiere di Piazza Verdi

Una sentenza del Tribunale spezzino mette la parola fine alla vita della società che per tre e mezzo anni aveva operato tra mille problemi e difficoltà. Non risultano più in essere i contenziosi con il Comune.

La Spezia - Lo scorso 7 giugno il Tribunale della Spezia ha dichiarato fallita la ditta Nec - Nuova edilizia e cave, assurta alla cronaca per aver vinto l'appalto per la realizzazione dei lavori di Piazza Verdi, dando vita a un cantiere che si è protratto per tre anni e mezzo, costellato di imprevisti, contenziosi e, infine, finito sotto la lente della magistratura per corruzione, con il coinvolgimento di un architetto della ditta e di un funzionario del Comune.



La sentenza numero 20 emessa dal Tribunale spezzino dieci giorni fa pone dunque fine alle vicissitudini di una società che ha operato in una delle opere più contestate degli ultimi anni, arrivando in almeno due occasioni a presentare riserve di entità cospicua, risolte in un caso con un accordo bonario e nell'altro con il respingimento da parte di Palazzo Civico.

Dopo questo epilogo la piazza è stata collaudata e tutte le pratiche sono state chiuse da parte degli uffici tecnici del Comune e dunque, a meno di sorprese dovute a impugnazioni dell'ultimo secondo da parte della società, la partita "Piazza Verdi" sembra essere definitivamente chiusa. Manutenzioni e rotture di materiali a parte.