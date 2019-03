E’ disponibile la Certificazione unica

La Spezia - I cittadini pensionati e i lavoratori in disoccupazione, cassa integrazione e mobilità ed in generale tutti i percettori di indennità da parte di INPS per l’anno 2018 possono scaricare telematicamente il modello CU accedendo al sito www.inps.it.

Per accedere ai servizi telematici dell’Istituto il pensionato deve essere munito di PIN (codice personale di accesso) dispositivo con il quale potrà accedere alla sezione “Tutti i Servizi – Tutte le Prestazioni –Certificazione Unica”

E’ disponibile l’accesso diretto dalla Homepage ed anche possibile digitare nello spazio di ricerca “CU” e si accede direttamente alla pagina per inserire le credenziali personali e successivamente scaricare il modello.

Coloro che non dispongono del PIN potranno farne richiesta accedendo alla Sezione Servizi online- PIN al cittadino del sito INPS, telefonando al numero verde 803164 o recandosi personalmente presso gli sportelli dell’ INPS.

In alternativa si può richiedere la spedizione della Certificazione Unica al domicilio dell’interessato, risultante dagli archivi dell’Istituto, telefonando al numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. E’ anche possibile richiedere la spedizione della CU chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164, gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa, oppure al numero 06 164164, abilitato alle chiamate da rete mobile.

Per chi è titolare di utenza di posta elettronica certificata, è possibile richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il modello CU può anche essere richiesto ai CAF e presso le sedi INPS della Liguria.

Per la provincia della Spezia: Direzione provinciale Viale Giuseppe Mazzini, 63, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. PUNTO INPS di Sarzana Piazza Don Ricchetti 3 19038 – SARZANA, aperto il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30



Il modello CU può anche essere consegnato anche a persona diversa dal titolare, purchè munito di delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.