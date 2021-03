E’ Romolo Busticchi il nuovo direttore di Assonautica La Spezia

La Spezia - E’ Romolo Busticchi il nuovo direttore dell'Assonautica della Spezia, l’importante articolazione provinciale di Assonautica Italiana che conta nella realtà locale 1.700 soci e ha una disponibilità di 660 posti barca nel porticciolo sul lungomare Passeggiata Morin, cuore della città. Lo ha deciso il Consiglio direttivo presieduto da Piergino Scardigli che si è riunito per procedere alla scelta del successore di Antonio Sarrecchia che ha lasciato, per motivi personali, l’incarico assunto fin dalla nascita dell’Associazione, incarico che ha continuativamente svolto con passione, competenza e correttezza, come riconosciuto da tutti.







Il nuovo direttore, Romolo Busticchi, già componente da anni dell’associazione e responsabile del Progetto italo-francese Cambusa-Assonautica, è stato indicato e votato all’unanimità.







Il nuovo Direttore ha ringraziato per la fiducia e ha dichiarato di assumere la carica con l’impegno di dare un'efficace risposta organizzativa all'associazionismo nautico e alla promozione della nautica da diporto - settore che riveste un rilevante ruolo sociale ed economico – e di farlo soprattutto in questo difficile momento di pandemia nel quale la nautica assume un ruolo certamente primario nel processo di ripresa poiché, come ampiamente riconosciuto, consente la possibilità di fare turismo in sicurezza delle persone garantendo, per la sua connotazione, il naturale distanziamento sociale.