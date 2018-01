Dunlop festeggia l´anno nuovo con due buone notizie

La Spezia - Se sul fronte del mercato si attende il debutto del nuovo modello dedicato ai viaggiatori, la strategia di Dunlop non perde di vista l'importante asset delle competizioni sportive, un bando di prova fondamentale anche per le gomme pensate per i biker più pistaioli.



L'accordo con Dorna. Partiamo proprio da questa seconda notizia, arrivata per la verità sul finire dello scorso anno: la Federazione Internazionale e la Dorna, che gestisce la parte commerciale legata alle attività di competizione, hanno confermato la Dunlop fornitore ufficiale ed esclusivo di pneumatici per i Mondiali di Motociclismo per le classi Moto2 e Moto3 fino al 2020, prolungando quindi il contratto siglato già nelle passate stagioni.



Altri tre anni in pista. Come ricordato dagli osservatori sportivi, la compagnia britannica era già "de facto" monofornitore per le categorie fin dai tempi in cui i motori erano da 125 e 250 cilindri, sebbene si debbano ricordare le "intrusioni" in questo monopolio da parte della Michelin. Ora, però, si consolida ulteriormente il saldo legame tra il costruttore e le "classi inferiori" del mondiale di velocità, che come si diceva servirà anche per sviluppare nuove soluzioni da proporre al mercato.



Sperimentazioni applicate. In questi anni, infatti, l'offerta della Dunlop ha beneficiato delle indicazioni ottenute anche su pista dai prodotti realizzati, e non è un caso che i modelli più "sportivi" siano in continua trasformazione e risultino anche sempre più apprezzati dal pubblico privato. Un esempio arriva anche dalle vendite sul Web, tramite il portale www.euroimportpneumatici.com, della gamma SportMax RoadSmart, sia nelle versioni più aggiornate che nella classica Dunlop Roadsmart 2, che continua ad attirare le attenzioni dei clienti.



Il commento di Serracanta. È anche per questo che il Managing Director di Dorna Sports, Pau Serracanta, ha commentato positivamente il prolungamento del contratto, dicendo che "è un onore annoverare Dunlop tra i partner storici nei Gran Premi di motociclismo", e ricordando come "gli pneumatici sono una componente fondamentale per una competizione di livello mondiale, e Dunlop è il partner perfetto della Moto2 e della Moto3, perché entrambe le classi continuano a offrire alcuni dei più avvincenti e spettacolari duelli in pista. Poter disputare altre tre stagioni di corse insieme è un motivo di grande orgoglio per tutti".



Una fornitura valida. La società britannica, infatti, ha sempre fornito prodotti d'eccellenza alle case motociclistiche, supportando al meglio anche i progressi tecnologici che si sono succeduti in questi anni; anche grazie alle innovazioni sulle gomme, le moto impegnate nelle due classi minori hanno costantemente abbassato i loro tempi sul giro e le velocità di percorrenza in pista, dimostrando in maniera concreta la validità della fornitura da parte di Dunlop.



Banco di prova. Da parte sua, l'amministratore delegato di Dunlop Motorcycle, Xavier Fraipont, ha sottolineato come "le gare di motociclismo ai massimi livelli ci permettono di testare e sviluppare nuove costruzioni e nuove mescole, e di applicare questi insegnamenti ai nostri pneumatici vincenti, come lo SportSmart MAX e il nuovo SportSmart TT”. In tema di prodotti, poi, il 2018 si è aperto anche con un nuovo ingresso nel catalogo aziendale, dove sta chiedendo spazio e attenzioni il Dunlop TrailSmart Max, pensato per accontentare le esigenze dei viaggiatori.



Arriva un nuovo modello. Questo modello infatti da un lato conserva le caratteristiche di aderenza sull’asciutto e sul bagnato del predecessore, ma allo stesso tempo eleva la qualità delle prestazioni grazie a nuove tecnologie per migliorare il comportamento e la durata, rivelandosi pertanto la soluzione ideale per i motociclisti che amano le lunghe avventure.