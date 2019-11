Dubbi sulla trasmissione telematica dei corrispettivi? Ci pensa Cna

La Spezia - Affidati alla sicurezza della Cna e anche gestire i nuovi obblighi legati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sarà facile come bere una tazzina di caffè. Cna garantisce la massima disponibilità a offrire assistenza agli imprenditori rispetto alla novità del decreto fiscale, che comporterà l'obbligo di scontrino elettronico e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. "Il nostro messaggio alle aziende è: la cosa è semplice e, se non la trovaste tale, ve la semplifichiamo noi - spiega Luciana Pittameglio, responsabile fiscale di Cna La Spezia -. I primi sei mesi offriremo nelle nostre sedi assistenza gratuita all'uso del sito dell'Agenzia delle entrate per inviare i corrispettivi telematici e siamo certi che molti troveranno la procedura molto semplice dopo le prime volte".



Per avere tutte le informazioni utili sono stati organizzati due giornate di incontri nella sede della Spezia o di Sarzana nelle date di mercoledì 4 dicembre o lunedì 9 dicembre. I partecipanti possono scegliere l'orario che preferiscono: ore 9 - 11 - 15 -18. La durata dell'incontro è di un'ora. Chiama o prenota al 0187.598080 o tramite mail: info@sp.cna.it - www.sp.cna.it. Gli uffici CNA di Via Padre Giuliani 6 alla Spezia e nelle altre sedi territoriali di Sarzana, Arcola, Ceparana, Castelnuovo Magra e Santo Stefano di Magra, sono a tua disposizione.