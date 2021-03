Dubbi e domande sugli ecobonus? Le risposte dello sportello Cna

La Spezia - Come funziona l’ecobonus? Come conoscere tutte le possibilità presenti e le agevolazioni fiscali previste per le imprese e i cittadini? Nessun problema se ci pensa Cna. Per tutte le tue domande è infatti presente un servizio di sportello ecobonus per aiutare aziende e cittadini ad orientarsi per non perdere nessuna opportunità. L’associazione di categoria di via padre Giuliani si avvale di un gruppo di professionisti per poter essere d’aiuto in ogni singolo caso specifico. Per affrontare meglio le specifiche esigenze di un privato cittadino, un amministratore di condominio o di un’impresa e capire quale agevolazione si adatti alle richieste - se superbonus 110%, sismabonus, un bonus facciate o ad un tradizionale bonus ristrutturazione - è utile contattare la referente dello sportello Giuliana Vatteroni al telefono 0187 598075 o via mail a giuliana.vatteroni@sp.cna.it. Il supporto di Cna La Spezia prosegue avvalendosi del resto dello staff interno all’associazione: la commercialista Luciana Pittameglio seguirà l’azienda o il privato per le pratiche di cessione del credito all’agenzia delle entrate – ricordiamo che la pratica di cessione del credito e sconto in fattura è obbligatoria sia per il superbonus che per tutti gli altri bonus - e per visto di conformità sia sui Sal che sul fine lavori 110%; Jacopo Luciani sarà a disposizione per le pratiche Enea, obbligatorie per poter accedere al bonus ed eventualmente alla cessione; Stefania Costa per assistenza con Istituti di credito, assicurazioni e poste.



"Abbiamo anche a disposizione alcune possibilità di finanziamento e presa a carico della cessione del credito senza che questo gravi sulle imprese, ma vanno viste caso per caso e sulla base della tipologia indirizzate – spiega Vatteroni -. Per esempio, chi opera su caldaie e climatizzatori può usufruire degli accordi di settore; condomini o imprese che operano con condomini, con oltre sette proprietari, accordo nazionale Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson; per uni familiari fino ai piccoli condomini accordo col consorzio C.n.e. per tutti gli altri casi, Cna si può far carico dell’intera procedura o di una parte di essa. Ricordiamo, inoltre, che i lavori trainanti del 110% c'è la sostituzione della caldaia centrale e che per intervenire su questo tipo di impianti è indispensabile personale ed impresa qualificati, e, dunque, iscritti ad un apposito Albo Regionale". conclude la referente dello sportello Giuliana Vatteroni.