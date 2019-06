Dragaggio, l'Adsp: "Pronti a spostare muscolai a nostre spese"

La Spezia - Dragare è necessario. Andare a 'scavare' i fondali del porto della Spezia è via imprescindibile per salvaguardare l'economia e l'occupazione nello scalo. Lo ha chiarito ieri il segretario dell'Autorità di sistema portuale Francesco Di Sarcina, intervenuto nel corso del consiglio comunale di Lerici per illustrare all'assemblea il Dps (Documento di programmazione strategica) dell'Authority. “Se non si draga tra alcuni anni per il porto si porrà un problema occupazionale – ha osservato il segretario, ormai alla metà del suo mandato quadriennale -. Dragare è fondamentale vista la crescita delle navi. Se non lo fai non è che continuano ad arrivare quelle che vengono oggi, perché un domani saranno vecchie, arriveranno navi più grandi. E gli armatori andranno altrove, lasceranno il porto. Nessuno vuole fare danni, i dragaggi saranno realizzati con la massima attenzione”.



Il dirigente dell'Adsp si è rivolto a chi è perplesso rispetto alle azioni che il porto intende intraprendere: “Agli 'oppositori' chiedo di aiutarci a fare le cose bene. I muscolai ad esempio l'hanno capito. Con loro abbiamo aperto un canale di comunicazione anche per i dragaggi. Anche perché i mitilicoltori hanno compreso una cosa che è sotto gli occhi di tutti, una cosa 'pesante': cioè che non è possibile e non sarà mai dimostrato che la morte dei muscoli in diga sia avvenuta per un dragaggio effettuato a cinque chilometri di distanza. La verità giudiziaria dimostrerà che è così, in parte l'ha già fatto. Un fenomeno del genere in un golfo è scientificamente impossibile, altra storia in mare aperto. In ogni caso i muscolai sono un realtà importante di questi luoghi e hanno diritto di lavorare e di essere messi nelle condizioni per farlo, facendo accordi. Facciamo il dragaggio? Bene, siamo disposti a portare gli impianti di mitilicoltura da un'altra parte a spese nostre, dragare e poi rimetterli dov'erano a operazioni finite. Abbiamo le risorse per farlo. Questa non significa ammettere che, dragando, i mitili rischiano di morire, ma è segnale della nostra volontà di aiutare una comunità importante che ha bisogno di lavorare”.