Dpcm, come funziona per la ristorazione

La Spezia - Confartigianato comunica che, alla luce del nuovo Dpcm (QUI), per gli esercizi di ristorazione di cui al codice Ateco 56: bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away, etc., l’orario di inizio attività va dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Per chi effettua il servizio al tavolo, tale servizio puó essere effettuato sino alle ore 18,00. Dalle 18.00 alle 22.00 si può fare solo servizio di asporto mentre le consegne a domicilio non hanno limiti di orario. Pizzerie al taglio, pasticcerie e gelaterie potranno continuare a vendere con la modalità tradizionale dell'asporto. Dovrà inoltre essere data comunicazione, all’ingresso del locale, del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente secondo quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida. A tale proposito, Confartigianato ha già predisposto un apposito cartello da esporre in vetrina. Per ulteriori informazioni domani mattina saremo a disposizione, tel. 0187.286655-32-52.