Dotevè vince tra le startup green di Accelerathon

La Spezia - Dotevè ce l'ha fatta. La startup spezzina vince le finali dell’Accelerathon Program di Roma indetto da FactorYmpresa Invitalia, programma promosso dal MiBACT e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali.

Invitalia ha selezionato le 20 migliori startup con progetti innovativi nel turismo sostenibile e responsabile nei confronti del pianeta, in grado di offrire soluzioni per scegliere, verificare, giudicare tutti gli aspetti e i comportamenti che ruotano intorno al turismo “green”. Si tratta di progetti innovativi che si rivolgono non solo agli operatori della filiera dell'ospitalità, per far sentire a casa propria la persona attenta all’impatto ambientale anche quando viaggia, ma anche a chi ha la responsabilità di amministrare i territori, per rendere le destinazioni turistiche “facili” da vivere in modo sostenibile e responsabile.



Dopo due giorni di training si conclude questa sera la fase finale della sfida Change, “cambiare il turismo per cambiare il mondo”. Dopo una prima selezione, si sono sfidate presso la Città dell’Altra Economia le venti startup provenienti da tutta Italia, tra le quali Dotevè era l'unica ligure ammessa. Due giorni intensi in cui ogni gruppo ha potuto lavorare sulla propria impresa seguiti da tutor e mentori: non sono mancati consigli su come redigere ed esporre un pitch di successo, oltre che spunti per migliorare il proprio business.

Questa sera, dopo l’intervento del sottosegretario al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, sull’importanza della sostenibilità nella pianificazione e progettazione turistica, sono state premiate sul palco dell’Ex Mattatoio a Testaccio le startup vincitrici. Una grandissima soddisfazione per Dotevè, giovane startup spezzina, unica in Liguria ad essere stata selezionata, che è riuscita a conquistare la platea con la sua idea innovativa per l’efficacia, la fattibilità e le potenzialità della sua proposta.