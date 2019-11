Doppio senso a Migliarina, Confcommercio raccoglie più di 400 firme

La Spezia - “A seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e l’Amministrazione comunale, l’associazione di Via Fontevivo ribadisce la necessaria rivitalizzazione una zona che alla data attuale dà lavoro a circa 130 persone, operanti in 45 attività diverse”. E’ quanto si legge nella nota di Confcommercio firmata dal presidente Roberto Martini e dal coordinatore del Civ Migliarina Marco Stefaneli. “Numeri che purtroppo - proseguono -, di anno in anno, diminuiscono. Troppo spesso abbiamo visto che zone non seguite e non valorizzate da un punto di vista commerciale finiscono nel completo degrado, a discapito sia delle imprese che della cittadinanza.

Sappiamo che non è semplice ma dobbiamo fare il possibile per evitare che si perdano ulteriori posti di lavoro e con essi la dignità. L’associazione ha quindi provveduto a raccogliere le firme per chiedere l’istituzione del doppio senso di marcia in via Sarzana per un periodo di prova che va fino al 31 dicembre 2019. In pochi giorni sono state raccolte 424 firme”.



Di seguito, nel dettaglio, i punti posti all’attenzione dell’Amministrazione. “Dopo aver riportato il doppio senso di marcia per parte di Via Sarzana e dopo aver constato che in occasione di lavori svolti nel periodo estivo, - si legge nella nota - il doppio senso è stato esteso a tutta la via senza recare grandi problemi alla circolazione, siamo a richiedere di valutare di mantenere fisso il doppio senso di marcia lungo tutta via Sarzana, in modo da favorire il passaggio. Negli anni 90 infatti, il traffico di Migliarina era notevole e la scelta del senso unico aveva senso per evitare il congestionamento delle auto. Ad oggi, anche grazie al sottopasso della stazione di Migliarina verso via Fontevivo e alle gallerie, crediamo che non sia più necessario adottare questa misura che limita un passaggio che può invece ravvivare in parte l’economia di questa zona. Ringraziamo l’amministrazione per aver ricavato dei posti auto specifici per il commercio, favorendo così la sosta dei clienti delle attività commerciali. Chiediamo però ci sia un maggiore controllo del rispetto delle regole in modo da non vanificare lo sforzo impiegato per arrivare a tale risultato. In precedenza avevamo chiesto che venissero apportate delle migliorie al decoro urbano, recuperando i vasi porta piante, pulendo le strade, le piazze, ripristinando gli angoli degradati e sanzionando quei negozi che non rispettano le norme previste per la raccolta dei rifiuti. Siamo lieti di rilevare come in effetti molto sia stato fatto ma con un piccolo sforzo si potrebbe ulteriormente valorizzare la via, con piccoli accorgimenti e attenzioni. Rinnoviamo infine l’attenzione sulla necessità di installare delle telecamere e poter così avere maggior presenza delle forze dell’ordine. Questo perché, purtroppo, la microcriminalità è un fenomeno presente a Migliarina. Diversi gli operatori che hanno infatti segnalato come la propria attività sia stata esposta al pericolo della piccola criminalità, denunciando episodi di furti”.