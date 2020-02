Dopo Google, anche Microsoft premia Blastness

La Spezia - Dopo essere stata scelta da Google, tra le trenta realtà a maggior potenziale di sviluppo nel contesto europeo, la società spezzina Blastness, è ora Partner ufficiale anche del programma Microsoft Advertising. Si tratta di un altro ambito riconoscimento che certifica e rafforza il ruolo di Blastness nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per le imprese del settore alberghiero. Grazie a queste partnership i team dedicati di Google e Microsoft offrono supporto tecnico e collaborano attivamente con Blastness nella creazione, ottimizzazione e gestione di campagne di pubblicità online.



Queste due prestigiose partnership sono l’ulteriore conferma della crescita e del lavoro di innovazione tecnologica svolto negli ultimi anni dalla società spezzina, composta da un team di oltre cinquanta giovani motivati, guidati da Andrea Delfini che, nell’ambito della collaborazione con Google, ha recentemente partecipato al summit internazionale di Dublino dedicato ai Premier Partner dell’area Europa, Medio Oriente ed Africa che si sono distinti per risultati in ambito digital marketing. Si consolida così ulteriormente il know how acquisito e si rafforza l’offerta di servizi Blastness. Ciò che caratterizza Blastness è la possibilità di attivare campagne Pay Per Click sui principali motori di

ricerca, metamotori e comparatori tariffari con uno schema senza rischi e senza costi fissi, secondo un compenso variabile direttamente proporzionale al valore delle prenotazioni generate. Anche in ambito web advertising, si applica così l’originale modello Blastness che garantisce il ritorno sull’investimento finanziando i progetti di sviluppo e legando la retribuzione dei servizi e delle tecnologie fornite al raggiungimento di obiettivi di crescita condivisi e concordati con la struttura partner.



Fondata nel 2004, Blastness, acronimo ricavato da un mix tra il greco antico ß?ast?? (crescere, far crescere) e l’inglese Business, è partner delle strutture ricettive indipendenti nello sviluppo del fatturato del canale diretto di vendita e per l’ottimizzazione del revenue management. Con sedi operative alla Spezia e a Roma, e sede legale a Milano, nel solo 2019 l’azienda ha raggiunto il traguardo di oltre 620 milioni di euro transati sui propri sistemi per oltre 1,5 milioni di prenotazioni. Grazie a un portfolio di oltre 800 strutture alberghiere presenti sul territorio nazionale, tra cui hotel

indipendenti, guest house, agriturismi, resort, business hotel, dimore storiche, gruppi e catene alberghiere, Blastness si è affermata per sette anni consecutivi, inoltre, come primo provider in CRS in Italia per hotel 5 stelle.



Blastness si propone al mercato come fornitore di un’ampia gamma di servizi e sistemi integrati per hotel e strutture ricettive: dallo sviluppo di siti internet user friendly e responsive, allo studio della brand identity, dalle attività di web marketing e web advertising, all’installazione di piattaforme tecnologiche di prenotazione online, tools di business intelligence e revenue management. Il tutto integrato da attività di formazione e consulenza per accompagnare i propri clienti lungo l’intero processo di innovazione e digitalizzazione finalizzato alla gestione e all’ottimizzazione del business alberghiero.