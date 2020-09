Domicilio digitale (Pec): la scadenza è il 1° ottobre

La Spezia - Confartigianato La Spezia avvisa che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già PEC). Lo prevede il D.L.76/2020 Decreto Semplificazioni che ne introduce l’obbligo per tutte le imprese. La data di scadenza è il 1° ottobre 2020. Attenzione in caso di inadempienza sono previste sanzioni pecuniarie: da 206 a 2.064 euro per le imprese in forma societaria; da 30 a 1.548 euro per le imprese in forma individuale. Nessuna comunicazione è invece dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva. Si invitano tutte le imprese a verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC) e controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese. In mancanza di un domicilio digitale attivo, Confartigianato è a disposizione delle imprese per predisporre la PEC e comunicarla al Registro Imprese, per ulteriori informazioni tel. 0187286654-37.