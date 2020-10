Dl agosto: Confartigianato ricorda la possibilità di ulteriori 9 settimane di Cig

La Spezia - Confartigianato ricorda alle imprese che il DL 104 (cosiddetto Decreto di agosto) ha previsto un rinnovo della Cassa Integrazione per un totale di 18 settimane con decorrenza dal 13/7/2020 e da utilizzarsi entro il 31/12/2020. Le prime 9 settimane non richiedono all’azienda (datore di lavoro) alcun specifico requisito. Terminate nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020, per queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve rispondere a specifici requisiti. L'imprenditore dovrà sottoscrivere, dopo aver sentito i propri consulenti fiscali, una dichiarazione di responsabilità sul fatturato, simile documentazione andrà presentata all’INPS (Cigo, Ao, Cigd). L'Area Lavoro Confartigianato ricorda alle imprese che le domande relative a settembre dovranno essere presentate entro il 31.10.2020, per le domande presentate dopo il 15.08.2020 andrà esperita la richiesta di esame congiunto con i sindacati.



Per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda i soci possono contattare l'Area lavoro Confartigianato, tel. 0187.286629-63.