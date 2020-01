Divieti di circolazione, ecco il calendario 2020

La Spezia - Confartigianato Trasporti La Spezia informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 578 del 12-12-2019 contenente il calendario dei divieti per l’anno 2020 per i veicoli pesanti. I divieti di circolazione riguardano i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione. Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori traffico. Ecco l'elenco delle giornate e gli orari di stop.



GENNAIO

Mercoledì 1 gennaio 9.00-22.00

Domenica 5 gennaio 9.00-22.00

Lunedì 6 gennaio 9.00-22.00

Domenica 12 gennaio 9.00-22.00

Domenica 19 gennaio 9.00-22.00

Domenica 26 gennaio 9.00-22.00



FEBBRAIO

Domenica 2 febbraio 9.00-22.00

Domenica 9 febbraio 9.00-22.00

Domenica 16 febbraio 9.00-22.00

Domenica 23 febbraio 9.00-22.00



MARZO

Domenica 1 marzo 9.00-22.00

Domenica 8 marzo 9.00-22.00

Domenica 15 marzo 9.00-22.00

Domenica 22 marzo 9.00-22.00

Domenica 29 marzo 9.00-22.00



APRILE

Domenica 5 aprile 9.00-22.00

Venerdì 10 aprile 14.00-22.00

Sabato 11 aprile 9.00-16.00

Domenica 12 aprile 9.00-22.00

Lunedì 13 aprile 9.00-22.00

Martedì 14 aprile 9.00-14.00

Domenica 19 aprile 9.00-22.00

Sabato 25 aprile 9.00-22.00

Domenica 26 aprile 9.00-22.00



MAGGIO

Venerdì 1 maggio 9.00-22.00

Domenica 3 maggio 9.00-22.00

Domenica 10 maggio 9.00-22.00

Domenica 17 maggio 9.00-22.00

Domenica 24 maggio 9.00-22.00

Domenica 31 maggio 9.00-22.00



GIUGNO

Martedì 2 giugno 7.00-22.00

Domenica 7 giugno 7.00-22.00

Domenica 14 giugno 7.00-22.00

Domenica 21 giugno 7.00-22.00

Domenica 28 giugno 7.00-22.00



LUGLIO

Sabato 4 luglio 8.00-16.00

Domenica 5 luglio 7.00-22.00

Sabato 11 luglio 8.00-16.00

Domenica 12 luglio 7.00-22.00

Sabato 18 luglio 8.00-16.00

Domenica 19 luglio 7.00-22.00

Venerdì 24 luglio 16.00-22.00

Sabato 25 luglio 8.00-16.00

Domenica 26 luglio 7.00-22.00

Venerdì 31 luglio 16.00-22.00



AGOSTO

Sabato 1 agosto 8.00-16.00

Domenica 2 agosto 7.00-22.00

Venerdì 7 agosto 16.00-22.00

Sabato 8 agosto 8.00-22.00

Domenica 9 agosto 7.00-22.00

Venerdì 14 agosto 16.00-22.00

Sabato 15 agosto 7.00-22.00

Domenica 16 agosto 7.00-22.00

Sabato 22 agosto 8.00-16.00

Domenica 23 agosto 7.00-22.00

Sabato 29 agosto 8.00-16.00

Domenica 30 agosto 7.00-22.00



SETTEMBRE

Domenica 6 settembre 7.00-22.00

Domenica 13 settembre 7.00-22.00

Domenica 20 settembre 7.00-22.00

Domenica 27 settembre 7.00-22.00



OTTOBRE

Domenica 4 ottobre 9.00-22.00

Domenica 11 ottobre 9.00-22.00

Domenica 18 ottobre 9.00-22.00

Domenica 25 ottobre 9.00-22.00



NOVEMBRE

Domenica 1 novembre 9.00-22.00

Domenica 8 novembre 9.00-22.00

Domenica 15 novembre 9.00-22.00

Domenica 22 novembre 9.00-22.00

Domenica 29 novembre 9.00-22.00



DICEMBRE

Domenica 6 dicembre 9.00-22.00

Martedì 8 dicembre 9.00-22.00

Domenica 13 dicembre 9.00-22.00

Domenica 20 dicembre 9.00-22.00

Venerdì 25 dicembre 9.00-22.00

Sabato 26 dicembre 9.00-22.00

Domenica 27 dicembre 9.00-22.00



Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato Trasporti

La Spezia, tel. 0187.286652-11.