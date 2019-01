Divieti di circolazione dei veicoli industriali sopra le 7,5 tonnellate. Il calendario

La Spezia - Sulla G. U. numero 299 del 27 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 4 dicembre che stabilisce i divieti di circolazione dei veicoli industriali sopra le 7,5 tonnellate. Dopo che il ministero dei Trasporti ha annunciato a metà dicembre la firma del Decreto ministeriale sui divieti di circolazione di veicoli pesanti per il 2019, il testo è stato pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 2018, diventando così esecutivo. Rispetto al Decreto anticipato dal ministero dei Trasporti, quello pubblicato non riporta variazioni nei giorni e nelle ore vietate. Però, durante il 2019 il calendario potrebbe subire modifiche, perché il terzo comma dell'articolo 14 prevede che il ministero dei Trasporti possa apportarle, dopo accordi con le associazioni di categoria al fine dell'incremento della competitività dell'autotrasporto di merci. Oltre all'elenco dei giorni vietati, il Decreto pubblicato sulla GU illustra le deroghe previste per il trasporto intermodale e di alcune tipologie di merci. Sul tema delle deroghe abbiamo già registrato le prime difficoltà che Confartigianato sta affrontando per chiarire le novità introdotte, che al momento stanno portando ad una forte limitazione delle autorizzazioni in deroga. Su questo argomento, che stiamo seguendo rimaniamo a disposizione delle imprese associate. E’ possibile scaricare il decreto al link http://www.confartigianato.laspezia.it/node/7030. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare Confartigianato Trasporti La Spezia, tel. 0187.286652.



(foto: repertorio)