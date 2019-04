Disponibili i moduli per richiedere l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti

La Spezia - L’amministrazione comunale della Spezia ha approvato con Deliberazione di Giunta il bando e il modello di domanda per l’esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari 2019).

L’Amministrazione Peracchini, tenuto conto del disagio economico e sociale in cui versano numerose famiglie ha ritenuto necessario, anche quest’anno, avviare un’indagine conoscitiva per acquisire un elenco di nuclei familiari che presentino i requisiti soggettivi e reddituali ritenuti più idonei per ottenere un’esenzioni dalla TARI. Un’ ulteriore misura che si va ad aggiungere a quelle già in essere (refezione scolastica, rette degli asili nido ecc) studiate per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà



Potranno partecipare a questo bando, presentando apposita domanda i nuclei familiari residenti nel Comune della Spezia, nell’unità immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti, e devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari al € 6.596,46 (minimo vitale).



Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea sarà iscritto se munito di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.



I cittadini in possesso di questi requisiti saranno inseriti in apposito elenco che verrà successivamente utilizzato per stabilire l’eventuale esenzione dalla TARI.



Alla domanda deve essere allegata copia della DSU e dell’attestazione ISEE – ordinario –2019 rilasciata dai soggetti autorizzati, e per i cittadini extracomunitari anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.



Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente nelle sedi e negli orari di seguito indicati, dal giorno 23 aprile 2019 al giorno 25 maggio 2019 (Il termine ultimo e perentorio per la consegna delle domande è fissato alle ore 12,00).



Le domande potranno essere consegnate presso le sedi di seguito indicate, dove sarà anche disponibile la modulistica.



URP – Palazzo Municipale - Piazza Europa n. 1 – piano terra; telefono 0187727459/727457 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00



Servizi Sociosanitari – via Fiume n. 207 – piano terra – telefono 0187745670

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 10,30



Spezia Risorse S.p.A. – Via Pascoli n. 64 – telefono 01871603005

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00

Il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00