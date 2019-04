Diplomati 22 giovani alla scuola di accoglienza turistica con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia stamani ha ‘diplomato’ 22 giovani receptionist che hanno terminato con successo il primo corso di accoglienza turistica. Il corso è stato organizzato in collaborazione con gli affittacamere Casa Danè, per consentire agli allievi di apprendere le principali mansioni dell’Addetto al Ricevimento, capire la psicologia del cliente e risolvere eventuali problemi secondo la deontologia professionale. L'unico requisito richiesto per accedere al corso era quello della buona padronanza della lingua inglese. Ora gli allievi meritevoli inizieranno un tirocinio presso strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio. “Continua l'impegno della Confartigianato nel campo turistico prima industria del nostro territorio – commenta Giuseppe Menchelli, direttore della Confartigianato della Spezia – per consolidare il contributo economico del turismo ed orientarlo alla qualità. Uno dei modi è quello di migliorare l'accoglienza turistica e formare figure specializzate per la ricettività alberghiera ed extralberghiera che possano, in modo autonomo, informare e dare indicazioni turistiche, suggerimenti di percorsi storici, culturali”. Il corso ha sviluppato molteplici temi: introduzione al turismo; le strutture ricettive; analisi organizzativa; il marketing applicato ai servizi di ricevimento; reception/front office; ruoli e competenze delle principali figure; organizzazione ed applicazione del ricevimento; cenni e nozioni del ricevimento; responsabilità inerenti il ruolo; la comunicazione efficace con il cliente; problem solving; check in e check out; numerose esercitazioni pratiche con i gestionali di prenotazione; marketing territoriale. Presenti alla cerimonia di consegna degli attestati Sara Bocchia, Responsabile Formazione Confartigianato e i docenti Antonella Simone, Responsabile Turismo Confartigianato, gli imprenditori Paolo Piscopo e Roberto Cozzani, il consulente marketing turistico Gianluca Giannecchini e Andrè Manca docente di management Alberghiero.

Ecco i ragazzi ‘diplomati’: Elena Andreozzi, Ambar Nicole Benavides Arizaga, Rosa Cascone, Alessandro D’Ettorre, Giorgia Fabiani, Martina Gili, Catherine Introna, Pietro Filippo Macchiavelli, Yolima Laura Marini, Fabrizia Marioni, Alessandro Matta Sergiampietri, Irene Passani, Nicoletta Piccinini, Martina Ponzanelli, Margherita Raffaelli, Niccolò Raffaelli, Giulia Remmi, Alice Stelitano, Alessandro Terlizzi, Flavia Torretta, Eleonora Zanello, Elia Zucchello. Confartigianato sta già organizzando una nuova edizione del corso, per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato (lunedì-venerdì h: 08.00-13.00 e lunedì e mercoledì anche 14.30-18.00), tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it