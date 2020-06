Dimissioni per Luciano Pasquale presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria

La Spezia - Luciano Pasquale si è dimesso oggi dalla carica di Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona. “Una decisione irrevocabile, motivata da ragioni di carattere personale che non gli consentono di portare a termine il suo mandato istituzionale. Pasquale lascia anche il suo ruolo di consigliere camerale - si legge in una nota dell’Ente -. Le dimissioni, che verranno formalizzate al Consiglio camerale e al Presidente della Giunta regionale, hanno effetto immediato”.



Ad assumere la reggenza dell’Ente sarà il vice presidente vicario Enrico Lupi, fino all’elezione del nuovo presidente da parte del Consiglio, che resterà in carica per i dieci mesi mancanti al termine del mandato.