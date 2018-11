Digitalizzazione uguale efficienza, seminari anche alla Spezia

La Spezia - Aiutare le imprese a diventare più moderne ed efficienti grazie ai servizi digitali. E’ l’obiettivo che la Camera di Commercio Riviere di Liguria si propone, mettendo a disposizione delle imprese alcuni strumenti innovativi (identità, firma, libri digitali, fattura elettronica, cassetto digitale, fascicolo elettronico), realizzati da Infocamere, la società informatica del sistema camerale, per la gestione degli adempimenti burocratici relativi all’identità giuridica dell’impresa.



L’ente camerale organizza nelle sue tre sedi di Imperia, La Spezia e Savona tre workshop sul tema “I servizi digitali per le imprese” nel corso dei quali saranno presentati, appunto, i nuovi servizi.

Nel corso degli incontri si parlerà di “Libri digitali”, il servizio pensato per aiutare le imprese a gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione della documentazione d’impresa, “Firma digitale, SPID e CNS”, ossia identità digitale e sicurezza in rete, e impresa.italia.it - il Cassetto digitale dell'imprenditore, repertorio sul web di tutte le informazioni e documenti ufficiali dell’azienda.



I seminari, tutti a ingresso gratuito, sono in programma con il seguente calendario:

- martedì 6 novembre, ore 15,30 a Imperia, via Tommaso Schiva 29

- giovedì 8 novembre, ore 15,30 a La Spezia, piazza Europa 16

- martedì 13 novembre, ore 15,30 a Savona, via Quarda Superiore 16



Oltre a tutte le informazioni tecniche, in occasione degli eventi informativi i partecipanti avranno la possibilità di acquisire (gratuitamente) le credenziali Spid per accedere subito ad alcuni dei servizi digitali che saranno illustrati, come il Cassetto digitale dell’imprenditore, per scoprire come avere sempre a disposizione tutti i documenti dell’impresa, anche in mobilità e, soprattutto, senza alcun onere.