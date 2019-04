Digitale: al via domani il nuovo bando 4.0 della Camera di commercio

La Spezia - Digitalizzazione delle imprese atto terzo. Parte domani in tutta Italia il nuovo bando per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende di agganciare la quarta rivoluzione industriale. Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10 mila euro di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0. Le imprese avranno tempo da domani, 10 aprile, fino al 15 luglio per richiedere i contributi alla Camera di commercio Riviere di Liguria. Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese che presentano un progetto finalizzato all’introduzione delle tecnologie digitali.



«Da quando, a giugno 2017, è stato avviato il progetto Punto Impresa Digitale – che è entrato a far parte della rete degli 88 Punti Impresa Digitale presente in tutta Italia, per favorire la diffusione della cultura e della pratica della digitalizzazione –, sono state circa 500 le aziende che hanno usufruito del servizio a sportello nelle tre sedi della Camera di commercio. Finora sono state 81 le imprese che hanno richiesto le agevolazioni per la digitalizzazione; i progetti ammessi a contributo sono stati in tutto 59, per complessivi 456 mila euro circa, risorse che hanno attivato investimenti per circa 700 mila euro. Con questo nuovo bando mettiamo a disposizione altri 200 mila euro per favorire gli investimenti in tecnologia». E’ quanto ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale (nella foto col sindaco Peracchini). E quest’anno, rispetto alle scorse edizioni, ci sono importanti novità. I voucher potranno, infatti, essere investiti non più solo in formazione e consulenza, ma anche per l’acquisto di nuove tecnologie, macchinari e software 4.0 da utilizzare in azienda fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili. Per informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il portale nazionale www.puntoimpresadigitale.camcom.it oppure il sito Web della Camera di commercio, alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2023.