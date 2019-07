Dianping guarda al Golfo dei Poeti, la super-app dei cinesi

La Spezia - Un colosso con gli occhi a mandorla che muove verso l'estremo levante ligure. Avete mai sentito parlare di Dianping? Definita da molti come la versione cinese di Tripadvisor, Groupon, Uber Eats e Yelp, è un'app che fornisce ai consumatori una guida online con informazioni sui commercianti e recensioni dei consumatori stessi, sconti e promozioni su prodotti e servizi, prenotazioni online di ristoranti, hotel, esperienze e servizi di food delivery. Fin qui qualcosa di già conosciuto anche se, entrandoci dentro, si capisce che in realtà ci sono grandi differenze rispetto a ciò che noi occidentali siamo abituati. Sì perché la piattaforma non solo offre quotidianamente ai consumatori più di 200 categorie di prodotti, ma propone anche in gran numero contenuti autentici, trasparenti e dettagliati creati dagli utenti stessi. Ed è qui che sta l'aspetto più interessante che ci porta dritti alla nostra provincia. Da un paio di mesi infatti è nato un monitoraggio da parte di professionisti cinesi sul mercato italiano: Milano e Firenze i loro quartier generali da dove muovono verso le località italiane che possono interessare al mercato cinese. Un primo contatto con Porto Venere era già avvenuto ad inizio giugno con un primo “assaggio” dell'ospitalità e della cucina locale. In questi giorni la visita si è ripetuta, questa volta nel comune capoluogo, con l'apprezzamento delle strutture recettive visitate e del Porto Mirabello. Perché é importante ce lo spiegano Leilei e Thomas, referenti di Dianping per il mercato italiano: “È abitudine consolidata che un utente, dopo aver acquistato un servizio o un prodotto, aggiunga una dettagliata recensione dell’esperienza accompagnata dalla valutazione da una a cinque stelle e da immagini, commenti e raccomandazioni”.



E' Gianluca Giannecchini, esperto di turismo in provincia, il loro Cicerone: consulente per diverse realtà della provincia oltreché per il Comune di Sarzana, Giannecchini sta creando un ponte con la Cina che potrebbe ampliare il pubblico orientale anche su la Spezia e Golfo dei Poeti. In Cina le Cinque Terre non hanno bisogno di presentazioni mentre il comune capoluogo e Porto Venere, che viene curiosamente tradotto in Golfo dei Poeti (“in cinese – spiega Leilei – è molto più musicale”), hanno ampi margini per essere conosciuti ed apprezzati. Sulla potenzialità del mezzo i numeri, come sempre, aiutano a capire. Nel 2017 oltre 4 milioni di commercianti, in più di 2.800 città e province della Cina, hanno servito circa 290 milioni di utenti attivi mensilmente. Gli utenti principali sono le ragazze nate tra gli anni ’80 e ’90, con un elevato livello di istruzione, uno stipendio mensile medio-alto e una relativa capacità di spesa che permette loro di acquistare prodotti di lusso e di viaggiare più di tre volte l’anno. E così, grazie alle capacità di profilazione degli utenti e di creazione dei target, in base a posizione e abitudini di consumo, molti brand internazionali hanno deciso di investire in campagne promozionali su questa piattaforma. “Anche alla Spezia l’uso di Dianping, come parte di una strutturata strategia d’intervento sul mercato cinese, può essere strumento efficace d’approccio ai consumatori locali” - chiosa Giannecchini. Di recente Dianping è stata premiata come la migliore azienda innovativa al mondo, superando Apple: una big company a tutti gli effetti che nel corso del 2018 ha visto transitare sull’app 33,8 miliardi di dollari, fra 350milioni di persone in 28mila città diverse.