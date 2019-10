Destagionalizzare davvero, un educational per buyer stranieri

La Spezia - La Spezia, le Cinque Terre, Portovenere, Riccò del Golfo e la Lunigiana ospiteranno dal 16 al 20 ottobre un nutrito gruppo di buyer stranieri per vivere un’esperienza reale e toccare con mano le diverse attività outdoor che il territorio, indipedentemente dalle appartenenze giuridiche, può offrire anche fuori stagione grazie al clima favorevole. D'altro canto i dati statistici confermano la crescita della richiesta di vacanze in cui l’esperienza da vivere rappresenta il valore aggiunto del pacchetto turistico legato alla natura, allo sport, al benessere, all’eno-gastronomia, alla cultura, allo slow tourism, all’avventura, al territorio, alle manifestazioni, al folklore etc. La provincia della Spezia e la Lunigiana alle sue spalle è un mix in crescita: tra mare ed entroterra, tra attività sull’acqua e percorsi nel verde alla scoperta di borghi e castelli, rappresentano un coacervo ideale per chi punta sul turismo esperienziale.



Il Workshop Active Leisure- La Spezia e Terre dei Poeti, dal 16 al 19 ottobre, è organizzato dal Gruppo Travel, che con la divisione eventi firma dal 2010 i Travel Open Day. Capofila dell’iniziativa è l’assessorato al Turismo della Spezia. “La nostra è un’offerta completa, strutturata – spiega l’assessore al Turismo Paolo Asti, intervenuto quest'oggi al Ttg di Rimini, la fiera italiana più importante del settore - ideale anche fuori stagione soprattutto per chi proviene da quei paesi in cui l’inverno concede pochissime possibilità di attività outdoor”. L’evento in programma comprende una giornata di workshop, fissata per il 17 ottobre, alla Spezia, a bordo della Costa Fortuna ormeggiata in porto: è la prima volta che un evento di questa misura trova posto in una location così esclusiva. Grazie all’ospitalità di Costa Crociere i buyer stranieri potranno infatti incontrare nel corso del b2b i numerosi seller locali che presenteranno il territorio e l’ampio ventaglio di attività indoor. Altre due giornate (quelle del 18 e dek 19 ottobre) saranno dedicate alla scoperta del territorio: gli operatori riuniti nelle diverse associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confindustria Turismo, CNA, Confartigianato) proporranno ai buyer tour specifici per toccare con mano le diverse attività a disposizione sul territorio. “Dalla Spezia, alla Lunigiana, da Riccò del Golfo a Portovenere, fino al Parco Nazionale delle Cinque Terre: con le due giornate di educational – aggiunge l’assessore Asti – la nostra offerta esperienziale sarà in grado di entusiasmare i buyer ospiti”.



Gli itinerari.

Dalla Val di Vara all'educational su Costa Fortuna. Un programma fittissimo e piuttosto eterogeneo. Dalla Cooking Class alla Corte Paganini di Castè dove uno chef specializzata incontrerà i buyer per far conoscere e cucinare loro stessi i prodotti tipici della Val di Vara e La Spezia come la farinata, il pesto e la focaccia, si passa alla visita del Museo Lia, per quanto riguarda il giorno iniziale. La seconda giornata sarà invece completamente riservata agli incontri sulla Costa Fortuna per il workshop che è poi il clou della quattro giorni.



Aulla, la Lunigiana, il centro della Spezia e le sue colline. Il 18 ottobre ci si sposterà in mattinata ad Aulla con la possibilità di raggiungere e conoscere le offerte di Equi Terme (possibilità di scelta fra zipline, e-bike Mtp nel canyon Salca, oppure percorso speleologico nelle grotte, visita al ApuanGeolab, alle grotte carsiche, alla Tecchia preistorica e al Museo Archeologico delle Grotte) o Filattiera (giro delle pievi in Parcobike, lungo la Via Francigena, di fronte alla Pieve di S. Stefano di Sorano, Malgrate, Valle del Bagnone e Taverone con pranzo finale ad Aulla). Nel pomeriggio ritorno alla Spezia con diverse scelte, divise per gruppi: per chi vorrà conoscere le vie del centro storico, il lungomare, i giardini, il San Giorgio, il Teatro Civico, la chiesa di Santa Maria Assunta con scoperta degli edifici Art Nouveau e tour degustativo finale al Distrò. La seconda proposta prevede la scoperta delle antiche mulattiere e sentieri che permettevano ai lavoratori di raggiungere l'Arsenale dai borghi limitrofi e costituiscono vie di collegamento molto suggestive: dal 2 giugno un sentiero panoramico con vedute mozzafiato sul Golfo, da Rebocco alla Foce passando per Maggiano, Toracca, San Anna con sosta-spuntino a La Gira. Oppure un tour dei colli in Vespa Dotevè e partenza alla scoperta della città con soste nei punti panoramici per brevi spiegazioni sulla città e la sua storia. Il tour terminerà presso Birrificio del Golfo per la visita al birrificio e ai processi di lavorazione e degustazione birra artigianale e prodotti tipici. Infine un tour completo di vino, degustazioni e fitness tra i vigneti di Cerrolungo attraverso i tipici terrazzamenti liguri, scoprendo le tecniche di coltivazione e le diverse tipologie di uva che danno vita ai vini che produciamo. A seguire un breve momento yoga nel portico, la visita della cantina e una degustazione dei nostri prodotti: vino olio e assaggi di piatti della tradizione secondo stagione.



Porto Venere e le Cinque Terre.

L'ultimo giorno sarà dedicato a Porto Venere e le Cinque Terre. In mattinata un tour nella perla del Golfo accompagnati dal fotografo Vatteroni e sosta nei punti panoramici più spettacolari per lezione di fotografia con pranzo finale all'Osteria del Carugio prima della partenza per il Parco delle Cinque Terre con tre tour a scelta: la possibilità di godersi un'escursione a piedi lungo l’anello di Monterosso, un'escursione a piedi lungo il percorso Monterosso-Vernazza, un'scursione con il treno alla scoperta dei cinque borghi prima della degustazione finale.