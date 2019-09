Demolizioni navali in arsenale: "Difficile torneremo a farne altre"

La Spezia - Nave Alpino e Nave Carabiniere. Le vecchie Nave Alpino e Nave Carabiniere, quelle che hanno finito per affrontare la ruggine e la salsedine abbandonate in arsenale e che un giorno sono entrate in bacino per essere smantellate. L'ammiraglio Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord, annuncia che le demolizioni navali non saranno più sul menù dell'arsenale marittimo in futuro. "Un esperimento utile a sottolineare alcune problematiche, che abbiamo potuto affrontare e superare. A testare sinergie, come quelle con Arpal, che hanno ben funzionato - ha detto l'ufficiale in audizione presso la commissione lavoro - Si è trattato però di un one shot, difficile che in futuro torneremo a farlo. Non c’è una convenienza specifica, quegli scafi erano in condizioni tali da non poter essere spostati e quindi si è preferito fare tutto in arsenale. Per le unità future si seguirà l’iter classico di un bando di gara". Insomma, più Turchia che la Spezia in futuro.