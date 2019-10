Demaria, ex capo di Ucina: "La Spezia pioniera della formazione"

La Spezia - Tra otto giorni il modello Sanlorenzo Academy e il diploma in Cantieristica navale e l’allestimento nautico dell'istituto Einaudi-Chiodo arrivano sul tavolo di Ucina, la confindustria del settore nautico. Il tema verrà presentato da Carla De Maria che oltretutto dell'associazione è stata presidentessa fino a pochi mesi fa e che oggi è responsabile della divisione service di Sanlorenzo Yachts. "La Spezia è pioniera in questo momento - spiega la dirigente - Ci sono tante iniziative legate a formazioni specifiche ma circoscritte nel tempo, invece un'iniziativa come un corso di diploma quinquennale all'interno di un istituto tecnico non l’avevo mai vista. Lo racconterò il 23 ottobre al prossimo consiglio di Ucina. Per il settore questo progetto rappresenta un esempio, credo che debba rappresentare una cassa di risonanza per noi e spero sia presa ad esempio da altre parti per il bene del settore. L’Academy oggi è una cosa che non ha nessuno, nella ricerca e sviluppo Sanlorenzo è pioniera. Facciamo cose che non fa nessun altro".