Demanio cerca demolitori, all'Agenzia almeno 66 euro ad automobile

Le imprese interessante hanno un mese di tempo per preparare le carte e aggiudicarsi il servizio per quanto riguarda l'ambito spezzino.

La Spezia - L'Agenzia del Demanio della Liguria cerca un operatore economico che si occupi nello Spezzino del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico registro automobilistico – in caso di registrazione – dei veicoli confiscati, di quelli nella disponibilità dello Stato ma ormai inservibili nonché dei mezzi rinvenuti e non rivendicati entro i canonici sessanta giorni. Il bando, pubblicato ieri, sarà aperto fino alle 12.00 del 30 aprile prossimo. Documentazione e offerte vanno recapitata alla Stazione appaltante genovese di Via Finocchiaro. L'incarico bandito dal Demanio è di durata triennale. Ditte e raggruppamenti di imprese interessante non hanno che da consultare il sito dell'Agenzia alla voce 'Gare e aste – Forniture e servizi'.



L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa per l’Agenzia sulla base di due elementi: la percentuale in aumento rispetto ai valori a base d’asta e il numero dei giorni di franchigia offerti dal concorrente. In particolare, per i veicoli si parte da tre distinte basi d'asta sulle quali gli interessanti al lavoro saranno chiamati a proporre un rialzo: 189 euro per un autocarro, 66 per un'automobile, 6 per moto, motorini, microcar e biciclette. Un aumento percentuale unico per tutte e tre le tipologie. Ad esempio, facendosi avanti con un più 10 per cento, all'Agenzia del Demanio andrebbero 207.90 euro per un camion, 72.6 per una Punto e 6.6 euro per un Ciao. Per quanto riguarda i giorni di franchigia offerti per il ritiro dei veicoli, questi non potranno essere più di dieci (né meno di tre). Questo secondo criterio avrà un peso leggermente superiore (60% a 40%) nella valutazione complessiva.