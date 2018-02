La Spezia - Delegazione di Confartigianato dal nuovo Comandante della Capitaneria di Porto La Confartigianato della Spezia ha incontrato stamani il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto C.V. Massimo Seno negli uffici della Guardia Costiera in Largo Michele Fiorillo. All'incontro ha partecipato una delegazione dell'associazione della piccola e media impresa formato dal direttore Giuseppe Menchelli, il presidente di Confartigianato Nautica, Roberto Zampollini, l'imprenditore Roberto Parisi e il responsabile categorie Nicola Carozza.



Il Comandante Massimo Seno proviene dalla Direzione marittima della Toscana e nel corso della sua carriera ha maturato molteplici esperienze e riconoscimenti. Si è occupato tra l'altro anche dell’attuazione del progetto di rimozione della nave “Costa Concordia” all’Isola del Giglio, e del suo trasferimento, in sicurezza, presso il porto di Genova. Durante l’incontro il direttore Menchelli ha porto i suoi migliori auguri al nuovo Capitano di Vascello per l’importante

incarico ricevuto dichiarandosi disponibile a collaborare con la Capitaneria proseguendo un fattivo rapporto con il suo predecessore Francesco Tomas. Un piacevole colloquio conoscitivo che ha dato modo al Comandante di

approfondire la conoscenza del tessuto imprenditoriale della provincia spezzina.



La Confartigianato ha fatto presente i problemi e le istanze delle imprese associate: dal comparto della nautica, ai cantieri navali e rimessaggi, dai trasporti marittimi, ai subacquei e palombari, ai problemi dei pescatori e dei

mitilicoltori, senza dimenticare le spiagge e gli stabilimenti balneari, ecc. Il Comandante della Capitaneria di Porto ha ringraziato la Confartigianato per il suo lavoro e manifestato di prediligere la strada del dialogo istituzionale e la

mediazione tra enti e portatori di interesse. Apprezzamenti dal Comandante Seno per il Golfo della Spezia e le sue bellezze che comportano un impegno costante per trovare il punto di equilibrio tra sicurezza, tutela dell'ambiente

marino e costiero e necessario sviluppo dell'economia del territorio.