Decreto Crescita, Cna Installazioni e impianti chiede l’abolizione dell’articolo 10

La Spezia - In relazione alla problematica creata dallo sconto in fattura prevista del decreto Crescita, la Cna spezzina ha organizzato un confronto sul tema con i parlamentari del territorio che si svolgerà domani, venerdì 19 luglio, alle ore 18 nella sede della Cna della Spezia in via Padre Giuliani 6.



Hanno dato conferma di presenza la senatrice della Lega Nord Stefania Pucciarelli, il deputato di Forza Italia Manuela Gagliardi, il deputato del Carroccio Lorenzo Viviani e il deputato del Partito Democratico Raffaella Paita.



Parteciperà e illustrerà la problematica il Presidente CNA Installazione Impianti La Spezia Davide Mazzola insieme ad altri imprenditori del settore.



CNA Nazionale ha depositato i ricorsi contro l’art. 10 della L. 58/2019 (DL Crescita) all’Antitrust ed alla Commissione Europea, perchè “altera la concorrenza e danneggia artigiani e Pmi” arrecando ulteriori problematiche alle piccole e medie aziende, già in affanno per la crisi economica. Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno e arredamento associate a CNA hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione europea e all’Autorità garante della concorrenza ed il mercato affinché venga accertata l’illegittimità dell’art. 10 per violazione del diritto comunitario e/o nazionale della concorrenza. Così come è formulato, infatti, favorisce solo la concentrazione del mercato della riqualificazione energetica nelle mani di pochi operatori con conseguente alterazione della concorrenza, rappresentando un indebito aiuto di Stato per le grandi imprese a danno delle piccole e medie. Un mercato, peraltro, rilevante: per l’ultimo Rapporto Enea, infatti, i lavori di efficientamento energetico del patrimonio edilizio che hanno beneficiato dell’Ecobonus nel 2018 sono stati 334mila con 3,3 miliardi di euro di investimenti.